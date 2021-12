टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीकी दौरे को लेकर आया बड़ा फैसला, BCCI ने किया ये ऐलान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) के खतरे के बीच भारत के दक्षिण अफ्रीकी दौरे (India tour of South Africa) को लेकर अहम फैसला आया है. बीसीसीआई एजीएम (BCCI AGM) में बोर्ड ने टूर को हरी झंडी दे दी है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया (Team India) को दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के लिए रवाना होना है. पुराने शेड्यूल के मुताबिक इस टूर के दौरान तकरीबन 7 हफ्ते में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाने थे, लेकिन प्रोग्राम में अब कटौती की गई है.

बीसीसीआई के सचिव जय शाह (BCCI Secretary Jay Shah) ने न्यूजी एजेंसी एएनआई को बताया, 'भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे (South Africa Tour) पर जाएगी जहां वो 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी, वहीं टी-20 इंटरनेशनल सीरीज बाद में खेली जाएगी.'

India to tour South Africa for three Tests and three ODIS, T20Is to be played later: BCCI secretary Jay Shah to ANI

