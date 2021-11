इस फल बेचने वाले पिता को उम्मीद, एक दिन टीम इंडिया के लिए खेले उनका बेटा

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने आईपीएल 2021 में हैदराबाद सनराइजर्स की तरफ से खेलते हुए सनसनी फैला दी थी. 21 साल के यंग पेसर ने आईपीएल के दौरान 150 किमी प्रति घंटे से गेंदबाजी की थी. जिसकी वजह से उन्हें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के साथ नेट बॉलर के तौर पर चुना गया था.इसके अलावा, मलिक को दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ चार दिवसीय सीरीज के लिए भारत की टीम 'ए' में शामिल किया गया है.

उमरान मलिक की इन कामयाबियों ने उनके पिता अब्दुल राशिद को बेहद खुशी दी है. इस बीच, राशिद ने शुक्रवार को फोन पर बातचीत में आईएएनएस से कहा, 'वो मुझसे कहता है, पापा मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूं.' हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ रही हैं. हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा बच्चा एक दिन भारत के लिए खेले. अब उनका नाम भारत की टीम ए में आ गया है.



उमरान मलिक ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में उनका नाम भारतीय टीम में भी आ जाएगा.उन्होंने बताया, 'वो हमारा बच्चा नहीं है, वो मुल्क का बच्चा है. अब हमारी इकलैती ख्वाहिश उसे अच्छा खेलते हुए देखने की है, जिससे देश को गर्व हो. हम बेहद खुश हैं. पूरा जम्मू-कश्मीर और भारत इस बच्चे के लिए खुश है. पूरा देश उसकी तारीफ कर रहा है. क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है.

I want to congratulate the people of Jammu & Kashmir and the country on selection of Umran Malik in the India A squad for South Africa tour. I wish he plays well and make the country proud: Malik's father Abdul Rashid in Jammu (10.11.2021) pic.twitter.com/m3u2ml4A8m

