इस स्टार खिलाड़ी ने भारत को दिलाया था 'वर्ल्ड कप', टीम में नहीं मिली जगह अब खेलेगा BBL

नई दिल्ली: हर भारतीय का सपना होता है कि वह इंडियन क्रिकेट टीम से खेले, लेकिन कई बार खिलाड़ियों को टीम इंडिया से खेलन का मौका नहीं मिलता है. तब क्रिकेटर दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं. अब भारत को वर्ल्ड कप दिलान वाल एक क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (Big Bash League) में खेलने का निर्णय किया है. अब ये क्रिकेटर उसमें डेब्यू करने वाला ही है. आइए जानते है, इस खिलाड़ी के बारे में.

साल 2012 में अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को अंडर-19 विश्व कप (Under-19 World Cup) जिताने वाले बल्लेबाज उनमुक्त चंद (Unmukt Chand) अब ऑस्ट्रेलिया की घरेलू क्रिकेट लीग बिग बैश (Big Bash League) में खेलते नज़र आएंगे. वह बिग बैश लीग (Big Bash League) में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने जा रहे हैं. . उनमुक्त चंद मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) टीम की ओर से अपना पहला डेब्यू मैच खेलेंगे. मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) टीम के कप्तान आरोन फिंच हैं.

उन्मुक्त चंद बीबीएल खेलने वाले पहले भारतीय पूरुष क्रिकेटर होंगे. आपको बता दें कि BCCI अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के अलावा किसी और विदेशी टी20 लीग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देता है. उन्मुक्त ने डोमिस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे थे. इसके बाद वो रिटायरमेंट लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं. अमेरिका में माइनर लीग क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया.

