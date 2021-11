Hardik Pandya को इस यंग प्लेयर से खतरा! गेंदबाजी मिली तो काट देगा Team India से पत्ता?

नई दिल्ली: भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज (India vs New Zealand T20 Series) में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) समेत कई स्टार प्लेयर्स को आराम दिया गया है. सीनियर्स की गैरमौजूदगी में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिसे वो भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे.

वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) ने जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में टीम इंडिया (Team India) के लिए डेब्यू किया. दिलचस्प बात ये है कि अय्यर को महज 10 आईपीएल मैच खेलकर ये सुनहरा मौका मिला है.

कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) की तरफ से खेलने वाले वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) खतरनाक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी में माहिर हैं. केकेआर (KKR) को आईपीएल 2021 (IPL 2021) के फाइनल में ले जाने उनका अहम रोल था. वेंकटेश ने इस साल 10 आईपीएल मैचों में 370 रन बनाए थे और 3 विकेट हासिल किए थे. इस प्रदर्शन की बदौलत ही उन्होंने सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा.



जयपुर (Jaipur) में वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) से गेंदबाजी नहीं कराई गई थी, लेकिन अगर उन्हें बॉलिंग का मौका मिले तो वो खुद को साबित कर सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया से हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का पत्ता काट सकते हैं.

भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली (Vinod Kambli) का मानना है कि वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) को गेंदबाजी का मौका दिया जाना चाहिए ताकि एक ऑलराउंडर के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा सके.



विनोद कांबली ने कू ऐप पर लिखा, 'जब हार्दिक पांड्या की जगह टीम में वेंकटेश अय्यर को जगह दी गई है तो उन्हें गेंदबाजी का मौका क्यों नहीं दिया गया. भारतीय टीम को एक ऑलराउंडर की जरूरत है और ऐसे में वेंकटेश को आजमाया जा सकता है. रोहित शर्मा को अपनी रणनीति साफ करनी होगी.'

टीम इंडिया (Team India) में वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) की एंट्री होना किसी सुनहरे ख्वाब के पूरा होने जैसा है, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर हैं जो काफी सालों से आईपीएल और डोमिस्टिक क्रिकेट खेलकर भी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाते. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) उन्हें गेंदबाजी का मौका देकर उन्हें बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर तैयार कर सकते हैं.

The grin says it all!

A moment to cherish for @ivenkyiyer2512 as he makes his #TeamIndia debut. #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/2cZJWZBrXf

— BCCI (@BCCI) November 17, 2021