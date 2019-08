VIDEO: स्कूली बच्चों के शानदार ‘जिमनास्टिक्स’ देख बोले खेल मंत्री, ‘मुझे इनसे मिलवाओ’

नई दिल्ली: भारत में इस समय खेलों को खास तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है. केंद्रीय खेल मंत्री किरन रिजिजू (Kiran Rijiju) खेलों को लेकर बहुत जागरुक हैं और देश में प्रतिभाओं के प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रहते हैं. इसके लिए वे सोशल मीडिया पर भी नजर रखते हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विडियो का संज्ञान लिया और मध्यप्रदेश के एक धावक को प्रोत्साहित किया. इस कड़ी में रिजिजू की नजर एक और वीडियो पर गई है जिसमें दो स्कूल के बच्चे सड़क से गुजरते हुए जिमनास्टिक के शानदार करतब दिखा रहे हैं. रिजिजू ने सोशल मिडिया पर आग्रह किया है कि उन बच्चों को उनसे मिलवाया जाए.

रोमानिया की जिमनास्ट नादिया ने शेयर किया यह वीडियो

सोशल मीडिया पर यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रोमानिया की जिमनास्ट नादिया कोमनीक ने शेयर किया है. नादिया ने अपने जमाने की बेहतरीन जिमनास्ट रही हैं और उन्होंने इतिहास में पहली पारी ओलंपिक जिमनास्ट के एक ईवेंट में 10 में से पूरे 10 अंक हासिल कर इतिहास रचा था. इसमें स्कूल के दो छात्र, एक लड़का और एक लड़की. बीच सड़क पर ही जिमनास्ट की प्रतिभा दिखा रहे हैं. इस वीडियो में पहले लड़का एक समरसॉल्ट लगाता है इसके बाद लड़की दौड़कर आती है और एक के बाद एक दो समरसॉल्ट लगाती है.

यह भी पढ़ें: टेस्ट करियर के पहले ही दिन छाए 143 किलो के रखीम कॉर्नवॉल, पुजारा को आउट कर लिए 2 कैच

क्या कहा खेलमंत्री ने

इस वीडियो को खेलमंत्री ने लाइक कर शेयर किया और लिखा, “मुझे खुशी है कि नादिया ने इस ट्वीट किया. वे पहली जिमनास्ट है जिन्होंने 1976 के मौंट्रिलल ओलंपिक में परफेक्ट 10.0 अंक हासिल किए और उसके बाद छह और परफेक्ट 10 हासिल कर तीन गोल्ड मेडल जीते. यह इसे (वीडियो को) बहुत खास बनाता है. मैंने गुजारिश की है कि मुझे इन बच्चों से मिलवाया जाए.”

I'm happy that @nadiacomaneci10 tweeted it! As first gymnast who scored perfect 10.0 at the 1976 Montreal Olympics, and then, received six more perfect 10s to win three gold medals, it becomes very special. I've urged to introduce these kids to me. https://t.co/ahYVws8VCB

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 30, 2019