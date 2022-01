Virat Kohli के साथी प्लेयर को दिल्ली पुलिस ने पीटा, आंख के नीचे मारा मुक्का, जानिए वजह

नई दिल्ली: आईपीएल (IPL) में विराट कोहली (Virat Kohli) रॉयल चैलेंजर बेंगलोर (RCB) के कप्तान हैं आरसीबी (RCB) का हिस्सा रहे. एक खिलाड़ी के साथ दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मारपीट की है. यह घटना 26 जनवरी की है. अब उस प्लेयर ने दिल्ली पुलिस हेड क्वार्टर में शिकायत दर्ज कराई है. ये खिलाड़ी कई घरेलू क्रिकेट मैच भी खेल चुका है.

आईपीएल (IPL) में आरसीबी (RCB) टीम का हिस्सा विकास टोकस (Vikas Tokas) ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके गांव के पास कुछ पुलिस वालों ने उनकी कार को रोक लिया और 2 हजार रुपये की मांग करने लगे. पुलिस वालों का आरोप था कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है. उनके साथ बदतमीजी और मारपीट की. इसमें उनके आंख के नीचे मुक्का मारा, जिसमें उनके आंख की रोशनी जाते जाते बची. विकास टोकस (Vikas Tokas) के साथ ये घटना 26 जनवरी के दिन हुई थी.

They snatched my phone. Later one of the personnel at the station told me to compromise saying that they made a mistake...They were pressuring me not to take any action...I have sent an email to DCP and CP demanding suspension of Puran Meena & one other: IPL cricketer Vikas Tokas pic.twitter.com/TmHgFw2IBc

