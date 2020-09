आज विराट कोहली, अफशां आशिक समेत फिटनेस के कई दीवानों से बात करेंगे PM नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 'फिट इंडिया मूवमेंट' (Fit India Movement) की पहली सालगिरह के मौके पर 24 सितंबर को देशभर में ऑनलाइन फिट इंडिया डायलॉग (Fit India Dialogue) के दौरान फिटनेस के दीवानों और कई अन्य लोगों से बात करेंगे.

इस बातचीत के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli), एक्टर मिलिंद सोमण (Milind Soman) और कश्मीरी फुटबॉलर अफशां आशिक (Afshan Ashiq), आहार विशेषज्ञ रूतुजा दिवेकर (Rujuta Diwekar) के अलावा अन्य लोग भी हिस्सा लेंगे जिनकी फिटनेस से लोग प्रेरित होते हैं.

इसकी जानकारी पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए दी है. इस डायलॉग को 24 सितंबर को दोपहर 12 बजे से लाइव देखा जा सकता है. इसे देखने के लिए यूआरएल लिंक www.pmindiawebcast.nic.in पर क्लिक करें. भले ही ये डायलॉग दोपहर 12 बजे शुरू होगा लेकिन इससे लोग 11:30 बजे सुबह से ही जुड़ सकते हैं.

Are you already a fitness aficionado?

Do you intend to make fitness a part of your routine?

Bringing to you, an interesting Fit India Dialogue to discuss aspects related to nutrition, physical health, mental well-being and more...

See you on 24th at 12 noon! #NewIndiaFitIndia pic.twitter.com/LUPFOFnlpk

