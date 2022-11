Virat Birthday: मुश्किल वक्त में सहवाग ने ऐसे बढ़ाया था विराट का हौसला, आप आज पढ़ेंगे तो मान जाएंगे वीरू को भविष्यवक्ता!

Virender Sehwag on Virat Birthday: टीम इंडिया के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज यानी 5 नवंबर को 2022 को 34 साल के हो गए. दिल्ली में जन्मा यह दिग्गज अपना जन्मदिन ऑस्ट्रेलिया में मना रहा है जहां टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप खेल रही है. दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का विराट से खास कनेक्शन है. विराट और सहवाग, दिल्ली के ही रहने वाले हैं और दोनों ने घरेलू क्रिकेट में इस टीम का प्रतिनिधित्व किया. सहवाग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और समय-समय पर फैंस के लिए फोटो-वीडियो ट्वीट करते हैं. इसके अलावा वह कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखते हैं. इस बीच सहवाग ने पिछले साल विराट को जिस तरह जन्मदिन की बधाई दी, उसे पढ़कर आज आप भी उन्हें भविष्यवक्ता मान जाएंगे.

विराट का आज जन्मदिन

दिल्ली में जन्मे विराट आज 34 साल के हो गए हैं. कई मैचों में अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले विराट का बल्ला फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप में जमकर रन बरसा रहा है. विराट ने इस टूर्नामेंट में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की है और 4 में से 3 मैचों में अर्धशतक जमाए. उन्होंने अभी तक 102 टेस्ट, 262 वनडे और 113 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उनके नाम टेस्ट में 8074, वनडे में 12344 और टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में कुल 3932 रन बनाए हैं.

क्या लिखा था सहवाग ने?

सहवाग ने ट्विटर पर विराट को टैग करते हुए लिखा था, 'मुश्किल वक्त देर तक नहीं रहता, लेकिन मजबूत शख्स टिकते हैं. पीढ़ियों में एक खिलाड़ी विराट कोहली को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आने वाला साल बहुत अच्छा हो.' आज अगर सहवाग के इस ट्वीट को कोई पढ़ेगा तो ऐसा ही लगेगा कि उन्होंने शायद विराट का भविष्य देख लिया हो.

Tough times don’t last long, tough people do. A once in a generation player , wishing @imVkohli a very happy birthday and a great year ahead. #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/a8Ysq9ff9v

— Virender Sehwag (@virendersehwag) November 5, 2021