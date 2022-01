Virat Kohli के सपोर्ट में आए David Warner, 2 साल से सेंचुरी न लगाने को लेकर यूं किया डिफेंड

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के टेस्ट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को अक्सर रन मशीन कहा जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से उनके बल्ले से एक भी इंटरनेशनल शतक नहीं लगाया. आखिरी बार उन्होंने बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ 22 नवंबर 2019 को कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) टेस्ट सेंचुरी लगाई थी.

विराट कोहली (Virat Kohli) पिछले 22 पारियों और 768 दिनों से इंटरनेशनल सेंचुरी (International Century) से महरूम हैं, जिसको लेकर उनकी अक्सर आलोचना होती है. अब उनके बचाव में ऑस्ट्रेलिया (Australia) के क्रिकेटर डेविड वॉर्नर (David Warner) आए हैं. वसीम जाफर (Wasim Jaffer) पहले ही 'किंग कोहली' को एक और मामले में सपोर्ट कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें- PAK मूल के इस क्रिकेटर ने की थी इंटर रिलीजन मैरिज, शादी के लिए वाइफ ने अपनाया था इस्लाम

डेविड वॉर्नर (David Warner) ने एक भारतीय पत्रकार से कहा, 'हमें कोहली के हालात को भी समझना होगा, वो इंसान लंबे वक्त से बायो बबल में खेल रहा, वो हाल ही में पिता बने हैं और मुश्किल से उन्हें अपनी बेटी और वाइफ से मिलने का मौका मिलता है. इन सभी वजहों से प्लेयर्स की परफॉरमेंस पर असर पड़ता है. कभी कभार बेस्ट प्लेयर्स भी मुश्किल हालात का सामना नहीं कर पाते हैं.'



गौर करने वाली बात ये है कि साल 2019 से हिसाब लगाएं तो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली (Virat Kohli) का बैटिंग एवरेज 37.17 है जो ऑस्ट्रिलया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) के 38.63 के आंकड़े से कम है. जिसको लेकर एक ऑस्ट्रेलियाई मिडिया ने पिछले दिनों 'किंग कोहली' पर तंज कसा था.

Your stat of the day...

(h/t @triplemcricket) #Ashes pic.twitter.com/CCtu3EyHud

— 7Cricket (@7Cricket) January 6, 2022