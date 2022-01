IND vs SA: डक आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में नाचते दिखे विराट कोहली, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: पार्ल (Paarl) के बोलैंड पार्क (Boland Park) में भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच दूसरा वनडे इंडियन फैंस के लिए टेंशन से भरा रहा, लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) के एक मजेदार वीडियो से उन्हें जरूर राहत मिली होगी.

जब बल्लेबाजी करने आए तब 12.4 ओवर में टीम इंडिया (Team India) के 64 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे. भारतीय कैंप में टेंशन का माहौल था. फिर इंडियन विकेटकीपर-बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ रन बनाने शुरू कर दिए जिसे विराट कोहली (Virat Kohli) कोहली भी एंजॉय करने लगे.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की बैटिंग को विराट कोहली (Virat Kohli) और शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ड्रेसिंग रूम से देख रहे थे, जब पंत ने मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शानदार बाउंड्री लगाई तो किंग कोहली खुशी से झूमने लगे. उनका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

Virat kohli is such a mood pic.twitter.com/yjC6XTlJIw

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने दूसरे वनडे में 71 गेंदों में 119.71 की स्ट्राइक रेट 85 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के जड़े. पंत को दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज तबरेज शम्सी (Tabraiz Shamsi) ने उन्हें ऐडन मार्करम (Aiden Markram) के हाथों कैच आउट करा दिया.



ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया (Team India) ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 287 रन का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) ने महज 3 विकेट खोकर 48.1 ओवर में 288 रन बना लिए और भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली.

