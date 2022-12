IND vs BAN: विराट कोहली की देखी दिलदारी, टीम इंडिया के 'दुश्मन' को ही दे दिया खास तोहफा

Virat Kohli Gift to Mehidy Hasan: भारतीय टीम ने बांग्लादेश को ढाका में खेले गए सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में 3 विकेट से मात दी. इस जीत के साथ भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया. भारत को लक्ष्य भले ही 145 रनों का मिला था, लेकिन उसे इसके लिए 7 विकेट तक गंवाने पड़े. इस बीच विराट कोहली ने विरोधी टीम के खिलाड़ी को एक खास तोहफा दिया.

अय्यर और अश्विन चमके

शेर-ए-बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश की पहली पारी 227 रन पर समेटी. इसके बाद भारत ने अपनी पहली पारी में 314 रन बनाए. मेजबानों ने दूसरी पारी में 231 रन बनाए जिससे भारत को जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य मिला. भारत ने रविचंद्रन अश्विन (42*) और श्रेयस अय्यर (29*) की बेहतरीन पारियों के दम पर 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया. अश्विन ने 62 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 4 चौके और एक छक्का जड़ा. वहीं, अक्षर पटेल ने 34 रनों का योगदान दिया.

विराट ने दिया गिफ्ट

मैच के बाद विराट कोहली ने बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज को एक खास तोहफा दिया. मेहदी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह विराट के हाथों जर्सी लेते नजर आ रहे हैं. मिराज को उन्होंने अपने ऑटोग्राफ की हुई टी-शर्ट गिफ्ट की है. बता दें कि मेहदी हसन ने ही इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारत के 5 विकेट लिए. अगर अश्विन और श्रेयस ना जमते तो मेहदी अपनी टीम को जीत भी दिला सकते थे.

Special souvenir from one of the greatest cricketer Virat Kohli. pic.twitter.com/y67twA2Rle

— Mehidy Hasan Miraz (@Officialmiraz) December 25, 2022