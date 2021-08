कोहली गेंदबाजों के जाल में फंसकर क्यों खो रहे शतक का मौका? सामने आई बड़ी वजह

लंदन: इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में जारी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अच्छी शुरुआत के बाद एक बार फिर अपना विकेट खो बैठे. केएल राहुल के शतक ठोकने के बाद लगा कि शायद इस मैच में विराट कोहली के सेंचुरी का सूखा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन शतक तो दूर कोहली फिफ्टी से भी चूक गए.

कोहली के बल्ले से शतक नहीं निकल रहा

कोहली 42 रन बनाकर ओली रॉबिन्सन का शिकार बने. ओली रॉबिन्सन की गेंद पर कोहली ऑफ स्टंप के बाहर फैलाए जाल में फंस गए और स्लिप में जो रूट के हाथों लपके गए. आखिर लंबे समय से कोहली के बल्ले से शतक क्यों नहीं निकल रहा, इसकी पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने बड़ी वजह बताई है.

