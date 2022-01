इस दिग्गज ने विराट कोहली की शान में पढ़े कसीदे, क्रिकेटर को बताया टेस्ट का एम्बेसडर

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के महान स्पिनर शेन वार्न (Shane Warne) ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी (Team India Test Captaincy) से इस्तीफा देने के एक दिन बाद स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को टेस्ट क्रिकेट का ‘पूरे जज्बे से समर्थन’ करने के लिए धन्यवाद किया.

विराट कोहली (Virat Kohli) ने 7 साल तक भारतीय टीम की अगुवाई करने के बाद 15 जनवरी को अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया. वह भारत के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान है. कोहली की लीडरशिप में भारत ने 68 में से 40 टेस्ट जीते, जिससे वो वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान में से एक बने.

शेन वार्न (Shane Warne) ने ट्विटर पर लिखा, ‘आपकी कप्तानी में आपकी टीम ने जो हासिल किया है उसके लिए आपको मुबारकबाद. इतने जज्बे के साथ टेस्ट क्रिकेट का समर्थन करने और इसे खेल का टॉप फॉर्मेट सुनिश्चित करने के लिए शुक्रिया.’ वार्न पहले भी टेस्ट क्रिकेट का एम्बेस्डर बनने के लिए कोहली का शुक्रिया कर चुके है.

Congrats @imVkohli on what you and your team has achieved under your leadership and thankyou for supporting test cricket so passionately and insuring that it stays the number 1 form of the game https://t.co/zlePdPQZG0

— Shane Warne (@ShaneWarne) January 16, 2022