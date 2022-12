WATCH: विराट कोहली एकदम से रह गए हक्के-बक्के, स्पिनर ने कमाल की गेंद से भेज दिया पवेलियन

Virat Kohli wicket Video: टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के शुरुआती टेस्ट मैच की पहली पारी में फ्लॉप साबित हुए. वह महज एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए. विराट को लेफ्ट आर्म स्पिनर तैजुल इस्लाम ने शिकार बनाया. वह केवल 5 गेंद खेल पाए और पारी के 20वें ओवर में आउट हुए. बांग्लादेश ने शुरुआत अच्छी की और जल्दी-जल्दी 3 विकेट ले लिए. बाद में चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर ने टीम को संभाला.

महज एक रन बनाकर आउट हुए विराट

भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के शुरुआती टेस्ट मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. इस मैच में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल संभाल रहे हैं. रोहित शर्मा को चोट के चलते आराम दिया गया है. वह वनडे सीरीज के तीसरे मैच में भी नहीं खेल पाए थे. मेजबान टीम के गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की और 48 रन तक 3 विकेट झटक लिए. तैजुल इस्लाम ने पहले ही सेशन में 2 विकेट झटके. उन्होंने विराट कोहली और ओपनर शुभमन गिल को शिकार बनाया. विराट ने 5 गेंद खेलकर एक रन बनाया.

तैजुल की गेंद को समझ नहीं पाए विराट

विराट को पारी के 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर तैजुल ने lbw आउट किया. तैजुल की गेंद का सही अंदाजा लगाने में विराट भूल कर बैठे. उनके विकेट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. कोहली इस गेंद को डिफेंड करना चाहते थे लेकिन उसमें उछाल बरकरार रहा और घूमते हुए पैड पर जा टकराई. टीम इंडिया का तीसरा विकेट 48 रन के स्कोर पर गिरा. तैजुल का यह पारी का दूसरा विकेट रहा.

Back to back wicket for bangladesh..

Virat Kohli was only 99 runs away from the century #ViratKohli #ViratKohli #indvsbang #INDvBAN #klrahul #TestCricket pic.twitter.com/smsRJhC4xL

— Nikesh Gohite (@nikesh_gohite) December 14, 2022