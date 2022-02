IND vs WI: तीसरे टी20 मैच से पहले टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, ये सुपरस्टार बल्लेबाज हुआ बाहर

नई दिल्ली: भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज टीम को वनडे के बाद टी20 सीरीज में भी आतिशी अंदाज में हरा दिया. कोलकाता के मैदान पर तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया का एक धाकड़ बल्लेबाज तीसरे मैच से बाहर हो गया है.

भारत को वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ तीसरा टी20 मैच कोलकाता के मैदान पर खेलना है, लेकिन इस मैच में भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली नहीं खेलेंगे. पीटीआई के मुताबिक श्रीलंका सीरीज से पहले कोहली को बायो बबल ब्रेक दिया गया है. अब वह अपने घर के लिए रवाना हो गए है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे और दो टी20 मैच खेले. विराट कोहली की गिनती दुनिया के महान बल्लेबाजों में होती है. उनकी फिटनेस सभी को मात देती है और मैदान पर उनकी फुर्ती देखते ही बनती है. ऐसे मे इतने बड़े बल्लेबाज का बाहर हो जाना टीम इंडिया के लिए एक बुरा सपना है.

Virat Kohli given bio-bubble break by BCCI, leaves for home before third T20I against West Indies

— Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2022