IND vs AUS: कोहली के 'रॉकेट थ्रो' से मात खा गया कंगारू बल्लेबाज, Video ने ट्विटर पर मचाया तहलका

Virat Kohli Bullet Throw: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने फील्डिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड को अपने रॉकेट थ्रो से ऐसे चित कर दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.

कोहली के 'रॉकेट थ्रो' से मात खा गया कंगारू बल्लेबाज

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 186 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 187 रनों का टारगेट दिया. जवाब में कंगारुओं की टीम ने 18.1 ओवर तक 171 रन बना लिए थे और उनकी जीत बिल्कुल तय नजर आ रही थी, लेकिन 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड को अपने रॉकेट थ्रो से रन आउट कर दिया.

Catches Wins You The Matches

Best Example Is This Catch ,What A Catch That Was Kohli Woww

& his Fielding Is As Always Best

Better Than Anyone #INDvsAUS #CricketTwitter #AUSvsIND #ViratKohli #INDvsAUS pic.twitter.com/Qj7nOoEzmU

