विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद BCCI का पहला रिएक्शन, इस बयान से मच गया तहलका

नई दिल्ली: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़कर हलचल मचा दी. इससे पहले विराट कोहली टी20 और वनडे टीम की कप्तानी भी छोड़ चुके हैं. अपनी कप्तानी में कोहली ने कई बड़े कारनामे किए हैं. उनके कप्तानी छोड़ते ही बीसीसीआई की तरफ से बड़ा बयान आया है.

बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से विराट कोहली को बधाई दी है और लिखा है कि वह भारतीय टेस्ट टीम को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले गए. उन्होंने 68 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की और 40 जीत के साथ भारत के सबसे सफल कप्तान रहे. विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीते हैं.

BCCI congratulates #TeamIndia captain @imVkohli for his admirable leadership qualities that took the Test team to unprecedented heights. He led India in atches and has been the most successful captain with 40 wins. https://t.co/oRV3sgPQ2G

भारतीय कप्तान विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद एक चैनल से बात करते हुए बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल से बात की और धूमल ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा, 'बीसीसीआई या चयनकर्ताओं की ओर से कोहली पर इस्तीफे का कोई दबाव नहीं था. ये फैसला सही है या गलत, नहीं कह सकते. ये उनका फैसला है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए. वह अगले 2-3 साल तक कप्तान रह सकते थे.' जबकि कोहली ने फैसला सीरीज हारने के बाद के बाद लिया है.

We respect #ViratKohli's decision. I am sure under his leadership, mentorship and with his batting skills, Indian cricket would keep doing well. I do not think series loss against South Africa would have weighed that much in his decision: BCCI treasurer Arun Dhumal

— ANI (@ANI) January 15, 2022