Virat Kohli: विराट कोहली ने बर्थडे के एक दिन बाद किया ट्विटर पर ये पोस्ट, लोगों ने दिया 'दिल'

Virat Kohli Post on Birthday Wishes: टीम इंडिया के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 5 नवंबर 2022 को अपना बर्थडे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मनाया. उन्होंने इस दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) स्टेडियम में केक काटा और टीम के ड्रेसिंग रूम में साथियों संग जश्न भी मनाया. विराट ने अब एक दिन बाद अपने फैंस को शुक्रिया अदा किया है. उनके इस ट्विटर पोस्ट पर लोग भी अपना प्यार लुटा रहे हैं.

5 नवंबर को मनाया बर्थडे

दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार विराट कल यानी 5 नवंबर 2022 को 34 साल के हो गए. इस मौके पर उन्हें देश-विदेश से बधाई संदेश मिले. क्रिकेट से लेकर एंटरटेनमेंट जगत तक, बॉलीवुड-सिनेमा से लेकर राजनीति के गलियारे तक से विराट को बधाई संदेश भेजे गए और शुभकामनाएं दी गईं. कई मैचों में अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले इस पूर्व कप्तान से टी20 वर्ल्ड कप में फैंस को काफी उम्मीदें हैं. विराट का बल्ला इस टूर्नामेंट में खूब रन बरसा रहा है. विराट ने इस टूर्नामेंट में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की है और अभी तक 4 में से 3 मैचों में अर्धशतक जमाए हैं.

सभी को कहा शुक्रिया

विराट ने ट्विटर पर रविवार को एक पोस्ट लिखा और सभी को बर्थडे विश देने के लिए शुक्रिया कहा. उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, 'आप सभी का प्यार पाकर धन्य हो गया. आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.' इसी के साथ उन्होंने दिल वाला इमोजी शेयर किया. विराट के इस पोस्ट पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने रिएक्ट किया. कइयों ने तो दिल वाला इमोजी ही रिप्लाई में शेयर किया और अपने पसंदीदा खिलाड़ी पर प्यार लुटाया.

Blessed to receive all your love. Thank you for your warm wishes.

— Virat Kohli (@imVkohli) November 6, 2022