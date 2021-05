Virat Kohli का 'Viral Look' दिला रहा है Kabir Singh मूवी के Shahid Kapoor की याद

नई दिल्ली: इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान पर हैं या ग्राउंड के बाहर, वो हमेशा सोशल मिडिया सेंसेशन बने रहते हैं. जैसे सुर्खियों से दूर रहने की उनकी आदत ही न हो.

कबीर सिंह की तरह नजर आए विराट कोहली

विराट कोहली (Virat Kohli) का एक लुक इंटरनेट पर छाया हुआ है. इसमें वो येलो टी-शर्ट पहने हुए हैं, और उनके सिर के बाल और दाढ़ी काफी ज्यादा बढ़ गई है. उनका ये लुक कबीर सिंह (Kabir Singh) मूवी के शाहिद कपूर (Shahid Kapoor)से काफी मैच कर रहा है. हालांकि कई फैंस ये भी मान रहे है कि कोहली वेब सीरीज मनी हीस्ट (Money Heist) के प्रोफेसर (Professor) की तरह नजर आ रहे हैं जिसका किरदार अलवारो मोर्टे (Alvaro Morte) ने निभाया है.

वायरल हुई विराट कोहली की तस्वीर

हालांकि ज़ी न्यूज (Zee News) इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का नया लुक है, लेकिन क्रिकेट फैंस इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वारयरल कर रहे है. आइए नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

Virat Kohli looks like that engineer from a service based company who plays Woh Lamhe on guitar to impress girls, has a long running account on all the local cigarette shops, and goes out of the house wearing boxer shorts. pic.twitter.com/gXJlvyXN2A — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) May 24, 2021