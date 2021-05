ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर खाना बना रही महिला को देख इमोशनल हुए Virender Sehwag, फिर जीता सबका दिल

नई दिल्ली: भारत इस वक्त कोरोना वायरस (Corona Virus) की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित है. देश में आए दिन लाखों लोग इस महामारी से संक्रमित हो रहे हैं, जबकि हजारों लोग इसके चलते अपनी जान भी गंवा रहे हैं. खेल जगत अपने स्तर पर समय-समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है. इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने भी दिल जीतने वाला काम किया है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो वायरल हो रही है. इस फोटो में एक महिला ऑक्सीजन का सपोर्ट लेकर अपने परिवार के लिए खाना पका रही हैं. सहवाग (Virender Sehwag) ने भी इस फोटो पर अपना जवाब दिया है. सहवाग ने एक ट्वीट कर कहा कि इस फोटो को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं. सहवाग ने जनता से गुजारिश की है कि उनसे सीधे मैसेज भेजकर किसी तरह उस महिला से संपर्क करवाया जाए. सहवाग का कहना है कि वो तब तक उस महिला और परिवार को खाना उपलब्ध कराएंगे, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती.

सहवाग (Virender Sehwag) ने इस महिला के लिए ट्वीट करते हुए लिखा, 'मां मां होती है. आंखों में आंसू आ गए. हम भी दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए कई कॉलों से अभिभूत हैं जो हम आवश्यकता के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. जितना संभव है हम कोशिश कर रहे हैं. यदि आपको आवश्यकता है, तो कृपया व्हाट्सएप मैसेज भेजें. बता दें कि सहवाग ने अपने इस ट्वीट में एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है.

If anyone can please provide her contact details, please DM @AmritanshuGupta @SehwagFoundatn we want to take care of meals for her and her family till she recovers. https://t.co/o9Kq9p1BPY

