Mankading: भारतीय क्रिकेटर ने किया 'मांकडिंग' आउट तो इंग्लैंड फैंस को याद आए नियम, सहवाग ने कर दी बोलती बंद

Deepti Sharma Mankaded Charlotte Dean: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को सीरीज के तीसरे वनडे मैच (ENG W vs IND W 3rd ODI) में 16 रन से हरा दिया. इस मुकाबले में दीप्ति शर्मा ने चार्लोट डीन को 'मांकडिंग' आउट किया. इसके बाद बहुत से इंग्लैंड क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया. फिर दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने उनकी बोलती बंद की.

भारतीय महिला टीम ने 3-0 से जीती सीरीज

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने इंग्लैंड को तीसरे टी20 मैच में मात देकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की. इंग्लैंड से पहले बल्लेबाजी का न्योता पाकर उतरी भारतीय टीम 45.4 ओवर में 169 रन पर ऑलआउट हो गई. फिर भारतीय महिला टीम ने रेणुका सिंह की शानदर गेंदबाजी के दम पर मेजबानों को 43.3 ओवर में 153 रन पर समेट दिया. प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका सिंह ने 29 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए.

Stay in the crease Rules are Rules. Deepti Sharma

दीप्ति ने डीन को किया मांकडिंग आउट

मांकडिंग आउट करना पिछले कुछ वक्त से विवादास्पद बना हुआ है. भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड की चार्लोट डीन को इसी तरह आउट किया. दीप्ति ने 44वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने से पहले ही सोच-समझ कर डीन को रन आउट कर दिया. गेंद फेंके जाने से पहले ही डीन काफी आगे निकल चुकी थीं. दीप्ति ने तुरंत पलटते हुए उन्हें आउट कर दिया और इंग्लैंड की पारी सिमट गई. इसके बाद सोशल मीडिया पर इंग्लैंड क्रिकेट फैंस ने आपत्ति जताई.

सहवाग ने याद दिलाए नियम

टीम इंडिया के पूर्व धुरंधर ओपनर सहवाग ने सोशल मीडिया पर ही नियमों की याद दिलाई. उन्होंने दो तस्वीरें पोस्ट की जिसके कैप्शन में लिखा - इंग्लैंड के कुछ लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है जो हार गए. पहली तस्वीर पर लिखा था- एक गेम ईजाद करो और उसके नियम भूल जाओ. दूसरी पर 41.16.1 का पूरा नियम लिखा था जो रन आउट को लेकर है.

Funny to see so many English guys being poor losers. #Runout . pic.twitter.com/OJOibK6iBZ

— Virender Sehwag (@virendersehwag) September 24, 2022