Best Captain: एमएस धोनी नहीं, इस खिलाड़ी को सहवाग ने बताया IPL का बेस्ट कप्तान, भज्जी ने झटके में काट दी बात

Sehwag on Best Captain of IPL: महेंद्र सिंह धोनी की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में होती है. उन्होंने अपने नेतृत्व में भारत को एक नहीं बल्कि कई बार जश्न मनाने के मौके दिए. टीम इंडिया ने 2007 में टी20 जबकि 2011 में वनडे वर्ल्ड कप धोनी की कप्तानी में ही जीता. इस बीच पूर्व भारतीय धुरंधर ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें लेकर बयान दिया है. सहवाग ने कहा है कि धोनी आईपीएल के बेस्ट-कैप्टन नहीं हैं.

धोनी नहीं हैं सहवाग के लिए बेस्ट कप्तान

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के तौर पर मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स के एमएस धोनी पर तरजीह दी है. सहवाग ने कहा कि पिछले 15 साल में मुंबई की फ्रेंचाइजी ने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती हैं. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी तक चार आईपीएल ट्रॉफी जीत सकी है. मुंबई लीग की सबसे सफल टीम भी है. सहवाग ने आईपीएल के 15 साल के जश्न के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखी.

'नंबर्स सब बयां कर देते हैं'

सहवाग ने कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘नंबर्स सबकुछ बयां कर देते हैं. देखिये एमएस धोनी को भारतीय टीम की कप्तानी का अनुभव था और फिर वह चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने. वहीं, रोहित शर्मा का कप्तानी का पहला अनुभव मुंबई इंडियंस के साथ था और वहीं से उनकी सफलता का सफर शुरू हुआ. इसलिए वह (रोहित) श्रेय दिए जाने के ज्यादा हकदार हैं. ऐसा सौरव गांगुली की तरह ही है, वह भारतीय टीम के कप्तान बने और उन्होंने नई और अलग चीजें आजमाईं. उनकी कप्तानी में भारत नंबर-1 वनडे टीम बना. इसलिये मेरी पसंद रोहित शर्मा हैं.’

हरभजन की जुदा थी राय

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने हालांकि धोनी को आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ कप्तान करार दिया. हरभजन ने कहा, ‘मैं अपना वोट धोनी को दूंगा क्योंकि पहले ही साल से वह एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेले. उन्होंने फ्रेंचाइजी को सफल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की. जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी उठाई, वह अद्भुत है. अन्य कप्तानों ने भी अच्छा किया है और टूर्नामेंट जीते हैं लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मेरा वोट धोनी को जाएगा. मैं दोनों टीमों के लिए खेला हूं. मेरा दिल अब भी मुंबई इंडियंस के लिए धड़कता है क्योंकि इसके लिये 10 साल तक खेला लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स में बिताए दो साल से मैं काफी कुछ सीखा.'

