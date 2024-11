तिहरे शतक से चूका सहवाग का बेटा, वीरू का पोस्ट- '23 रन से मिस कर दी फरारी'

Virender Sehwag Son Aaryavir sehwag​: भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर में 2 तिहरे शतक लगाए. वह ऐसा करने वाले देश के इकलौते बल्लेबाज हैं. यहां तक कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी कुछ ही खिलाड़ी 2 दोहरे शतक लगाए पाए हैं. अपने करियर में सहवाग ने कई बड़ी पारियां खेली हैं. अब उनके नक्शेकदम पर उनका बेटा भी चल रहा है. सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने धमाकेदार दोहरा शतक लगाया. हालांकि, वह तिहरे शतक से चूक गए.

आर्यवीर सहवाग का धमाका

आर्यवीर सहवाग ने शिलांग के एमसीए क्रिकेट ग्राउंड पर मेघालय के खिलाफ कूच बिहार ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन दिल्ली के लिए दोहरा शतक जड़ा. इसके बाद अगले दिन तीहरे शतक के करीब पहुंचे, लेकिन 3 रन से चूक गए. आर्यवीर 297 रन बनाकर आउट हो गए. वह पिता की तरह तिहरा शतक तो नहीं लगा पाए, लेकिन यह साबित कर दिया कि वह भविष्य में बड़ी-बड़ी पारियां खेल सकते हैं. बता दें कि कूच बिहार ट्रॉफी अंडर-19 खिलाड़ियों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आयोजित एक चार दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है.

पहले विकेट के लिए 180 रन की साझेदारी

बुधवार (20 नवंबर) को शुरू हुए मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेघालय ने अपनी पहली पारी में 260 रन बनाए. जवाब में दिल्ली ने दूसरे दिन स्टंप्स तक 208 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली. आर्यवीर और अर्नव एस बुग्गा ने पहले विकेट के लिए 180 रनों की सनसनीखेज साझेदारी की. अर्नव 114 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन आर्यवीर ने दोहरा शतक पूरा किया. दूसरे दिन खेल समाप्त होने तक 17 वर्षीय आर्यवीर 229 गेंदों पर 200 रन बनाकर नाबाद रहे. धन्या नाकरा 91 गेंदों पर 98 रन बनाकर नॉटआउट थे.

आर्यवीर तिहरे शतक से चूके

तीसरे दिन आर्यवीर ने अपने ओवरनाइट स्कोर में 97 रन और जोड़े. उन्हें आरएस राठौर ने 309 गेंदों पर 297 रन बनाकर आउट किया. आर्यवीर ने 51 चौके और तीन छक्के लगाए. दूसरी ओर, आउट होने से पहले धन्या ने भी शतक (130) लगाया. दिल्ली ने 5 विकेट पर 623 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी. आर्यवीर की पारी की उनके पिता वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सराहना की.

Well played @aaryavirsehwag . Missed a Ferrari by 23 runs. But well done, keep the fire alive and may you score many more daddy hundreds and doubles and triples. Khel jaao.. pic.twitter.com/4sZaASDkjx

— Virender Sehwag (@virendersehwag) November 22, 2024