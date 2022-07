'क्या फेंकता है', वीरेंद्र सहवाग ने नीरज चोपड़ा पर अपने इस ट्वीट से लूट ली महफिल

Neeraj Chopra: भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने रविवार को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियशिप के फाइनल में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियशिप में मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बन गए हैं. नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को मेडल दिलाया है. इससे पहले भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियशिप में एकमात्र मेडल साल 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में जीता था. अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

सहवाग ने नीरज चोपड़ा पर अपने इस ट्वीट से लूट ली महफिल

नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक ट्वीट से महफिल लूट ली है. वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'अब से सालों तक ऐसी पीढ़ी आने वाली है, जिनके लिए 'क्या फेंकता है' कहना एक बड़ा कॉम्प्लिमेंट होगा. नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर एक बार फिर देश को गर्व महसूस करवाया है, इसके लिए धन्यवाद.'

Years from now there is going to be a generation of youngsters for whom “Kya Fenkta Hai” is going to be a massive compliment, thanks to this champion #NeerajChopra .

Once again making India proud with a Silver at the World Athletics Championship. pic.twitter.com/walAWtyxd3

— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 24, 2022