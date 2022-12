VVS Laxman ने पंत को बचाने वाले बस ड्राइवर को किया सेल्यूट, कहा-हम आपके कर्जदार हैं सुशील जी

VVS Laxman On Bus Driver Save Rishabh Pant Life: भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रुड़की में कार दुर्घटना में घायल हो गए. कार डिवाइडर से टकरा गई, इसके कुछ देर बाद ही कार में आग गई. उस दौरान हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर सुशील कुमरा ने पंत को जलती हुई कार से बाहर निकाला और एम्बुलेंस को फोन कर अस्पताल पहुंचाने में मदद की. सुशील अगर सही समय पर वहां नहीं पहुंचते तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी. अब इसके बाद सोशल मीडिया पर सुशील कुमार को देवदूत बनाया गया. भारत के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने सुशील कुमार की तारीफ की है.

लक्ष्मण ने कही ये बात

भारत के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने ऋषभ पंत को बचाने वाले ड्राइवर सुशील कुमार की तारीफ की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'ऋषभ पंत को जलती हुई कार से दूर ले जाने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार को मेरा आभार. उन्होंने पंत को चादर में लपेटा और एंबुलेंस बुलाई. आपकी निस्वार्थ सेवा के लिए हम आपके बहुत ऋणी हैं सुशील जी.'

Gratitude to #SushilKumar ,a Haryana Roadways driver who took #RishabhPant away from the burning car, wrapped him with a bedsheet and called the ambulance. We are very indebted to you for your selfless #RealHero pic.twitter.com/1TBjjuwh8d

पंत की कार हुआ एक्सीडेंट

ऋषभ पंत दुबई से लौटे थे और अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए वह दिल्ली से रुड़की जा रहे थे. लेकिन झपकी आने की वजह से उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई. जिसके बाद सुशील कुमार ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला, कुछ ही देर बाद कार में आग लग गई. पंत के माथे पर दो कट हैं और उनके घुटने में चोट लगी है. उनके अंगूठे, एड़ी, कलाई और पीठ पर चोट आई है उन्हें वापसी में 6 से 8 महीने का समय लग सकता है.

Also special mention to the bus conductor, Paramjit who along with Driver Sushil helped Rishabh. Very grateful to these selfless guys who had great presence of mind and a big heart. Gratitude to them and all who helped. pic.twitter.com/FtNnoLKowg

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 30, 2022