Shami vs Akram: 'जलती हुई चीज पर तेल नहीं डालना चाहिए', शमी की इस बात पर भड़के वसीम अकरम, दिया ऐसा जवाब

Wasim Akram Reaction: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एक बात से बेहद नाराज हुए हैं. वसीम अकरम ने मोहम्मद शमी की एक बात से गुस्सा होकर उनसे कहा कि जलती हुई चीज पर कभी तेल डालने का काम नहीं करना चाहिए. दरअसल, इस विवाद की शुरुआत मोहम्मद शमी और शोएब अख्तर के बीच ट्वीट वॉर से हुई है.

शमी की इस बात पर भड़के वसीम अकरम

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच के बाद शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी के बीच ट्विटर पर लड़ाई हो गई थी. टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मात देकर उसका खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था. इसके बाद शोएब अख्तर ने टूटे हुए दिल का इमोजी ट्वीट किया, जिस पर मोहम्मद शमी ने जवाब देते हुए लिखा, 'सॉरी भाई, इसे कर्मा कहते हैं.'

And this what you call sensible tweet .. pic.twitter.com/OpVypB34O3

