कौन हैं चेतन शर्मा, जिन्होंने Zee New के स्टिंग में खोला Indian Cricket टीम का काला चिट्ठा!

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा पर Zee News के स्टिंग ने तहलका मचा दिया है. BCCI के चीफ सेलेक्टर ने Zee News के कैमरे के सामने जो खुलासे किए हैं उन्हें जानने के बाद हर कोई हैरान रह गया है. इस स्टिंग में चेतन शर्मा ने खुफिया कैमरे के सामने भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ बड़े खिलाड़ियों का नाम लेकर सनसनी मचा दी है. ये पूरा मामला डोपिंग से जुड़ा हुआ है जिसमें फिटनेस बरकरार रखने के लिए इंजेक्शन लेने की बात कही गई है जिसकी बदौलत खिलाड़ी टीम में बने रहते थे और मैच खेलते थे. आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को लेकर किया गया ये सबसे बड़ा खुलासा है. अगर आप चेतन शर्मा के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको चेतन शर्मा के बारे में आपको कुछ अहम जानकारियां देने जा रहे हैं.

मौजूदा समय में BCCI के चीफ सेलेक्टर हैं चेतन शर्मा

आपको बता दें कि मौजूदा समय में चेतन शर्मा BCCI ( The Board of Control for Cricket in India) के चीफ सेलेक्टर हैं. चेतन शर्मा पूर्व भारतीय मीडियम पेसर रह चुके हैं जिन्होंने 23 टेस्ट और 65 एकदिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. आपको बता दें कि चेतन शर्मा ने 16 साल की उम्र हरियाणा के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना शुरू किया था, इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एकदिवसीय मैच में पदार्पण करने के एक साल बाद, 18 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट मैच में भी डेब्यू कर दिया था. चेतन शर्मा के सितारे उस दौरान बुलंदी पर आए जब उन्होंने एक टेस्ट मैच के दौरान अपनी पांचवीं डिलीवरी के साथ मोहसिन खान का विकेट चटका दिया था. ऐसा करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बने थे.

बेहतरीन परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में बनाई जगह

आपको बता दें कि चेतन शर्मा ने अपने जोरदार प्रदर्शन के दम पर खिलाड़ियों के बीच अपना लोहा मनवा दिया था. उन्होंने लगातार अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा और बेहतर से बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश की. आपको बता दें कि साल 1985 में, चेतन शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों में 14 विकेट झटक कर सनसनी मचा दी थी. ये चेतन शर्मा के लिए एक सुनहरा पल था जो देश की जनता के जहन में हमेशा के लिए बस गया था. इसी साल ऑस्ट्रेलिया में विश्व सीरीज कप में, भारत को फाइनल में एंट्री करने के लिए न्यूजीलैंड को हराना था, ऐसे में चेतन शर्मा ने शर्मा ने 38 रनों की जोरदार पारी खेलते हुए भारत को जीत दिलाई थी और देश का और अपना नाम रोशन किया था. आपको बता दें उनके द्वारा बनाए गए रनों ने अहम भूमिका अदा की थी और इसी की दौलत भारत न्यूजीलैंड को 22 रनों से हरा हारने में सफल रहा था.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे