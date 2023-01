Ind Vs SL: क्यों नेशनल टीवी पर गौतम गंभीर के सामने घुटनों पर बैठ गया ये एंकर? सामने आई ये वजह

Virat Kohli Century: टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे ODI मैच में अब तक की सबसे बड़ी वनडे जीत हासिल की. भारत ने श्रीलंका को रिकॉर्ड 317 रनों से पीट दिया. विराट कोहली ने वनडे करियर का 46वां शतक ठोकते हुए 166 रनों की दमदार पारी खेली. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम महज 73 रनों पर ऑल आउट हो गई और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को सबसे बड़ी ODI जीत मिली. लेकिन एक तरफ जहां टीम इंडिया मैदान पर जीत का जश्न मना रही थी, वहीं कॉमेंट्री बॉक्स में स्टार स्पोर्ट्स के एंकर जतिन सप्रू पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर के आगे घुटनों पर बैठ गए.

अब वजह जान लीजिए

हुआ यूं था कि गौतम गंभीर ने भविष्यवाणी की थी कि रोहित की अगुआई वाली टीम 300 रनों से श्रीलंका को हराएगी. जैसे ही श्रीलंका का आखिरी विकेट गिरा और गौतम गंभीर की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो एंकर जतिन सप्रू उनके आगे नतमस्तक हो गए. उस वक्त कॉमेंट्री बॉक्स में पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर भी मौजूद थे. टीम इंडिया दुनिया की पहली ऐसी टीम है, जिसने वनडे में 300 से ज्यादा रनों से विरोधी को मात दी है.

Star Sports anchor bow down to Gautam Gambhir - Because Gautam Gambhir predicts India will win this match by 300+ runs and India won by 317 runs. #IndvsSL pic.twitter.com/uK7q7q7o8r

Its my idol @GautamGambhir 's prediction .it was absolutely right and my prediction @imVkohli 150 was also absolutely right pic.twitter.com/v3gavudBn9

— Keshab Mandal (@KeshabM47028508) January 15, 2023