MS Dhoni ने PAK क्रिकेटर को भेजी CSK जर्सी, तो क्यों भड़क गए Virat Kohli के फैन?

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने हाल ही में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) की जर्सी पाकिस्तान (Pakistan) के तेज गेंदबाज हैरिस रऊफ (Haris Rauf) को गिफ्ट की थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) के फैन इसको लेकर बेहद नराज हैं.

दिलचस्प बात ये है कि हैरिस रऊफ (Haris Rauf) महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के बहुत बड़े फैन हैं. आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैच के बाद हैरिस ने अपने आदर्श धोनी से मुलाकात की थी, तब दोनों के बीच कुछ बातें भी हुई थी.



भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच मैच इस हाई वोल्टेज मैच के करीब 3 महीने बाद एमएस धोनी (MS Dhoni) ने हैरिस रऊफ (Haris Rauf) को जर्सी तोहफे में दी जिसे पेसर ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया.

हैरिस रऊफ (Haris Rauf) ने लिखा, 'लेजेंड और कैप्टन कूल एमएस धोनी ने मुझे अपने शर्ट के तौर पर प्यार तोहफा दिया है. उनके दयालु और अच्छे व्यवाहर की वजह से 7 नंबर आज भी दिल जीत रहा है. रसेल राधाकृष्णन (Russell Radhakrishnan) आपके सपोर्ट के लिए खास तौर से शुक्रिया.'

The legend & capt cool @msdhoni has honored me with this beautiful gift his shirt. The "7" still winning hearts through his kind & goodwill gestures. @russcsk specially Thank you so much for kind support. pic.twitter.com/XYpSNKj2Ia

जहां एमएस धोनी (MS Dhoni) के इस कदम की तारीफ हो रही है, वहीं इसके उलट विराट कोहली के फैंस पूरी घटना को लेकर भड़क गए हैं. गौरतलब है कि आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने मोहम्मद रिजवान (Muhammad Rizwan) को गले लगाया था, यही नहीं उन्होंने विपक्षी कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) से हाथ मिलाकर उन्हें जीत की मुबारक बाद थी.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों से विराट कोहली (Virat Kohli) का दोस्तना सलूक कई सोशल मीडिया यूजर्स को नागवार गुजरा था, उन्होंने इस स्टार इंडियन प्लेयर के लिए 'देश विरोधी', 'गद्दार', 'बेशर्म' और 'विश्वासघाती' जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था.



'कोहली ब्रिगेड' ने माही के फैंस को कहा- 'पाखंडी'

विराट कोहली (Virat Kohli) के फैंस एमएस धोनी (MS Dhoni) के चाहने वालों को पाखंडी बता रहे हैं क्योंकि जब माही ने पाकिस्तानी खिलाड़ी के साल दोस्ताना सलूक किया तो उसकी तारीफ की जा रही है, लेकिन 'किंग कोहली' के लिए नेगेटिव कमेंट्स किए गए थे. आइए नजर डालते हैं चुनिंदा ट्वीट्स पर.

