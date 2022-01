IND vs SA 2nd Test: विदेशों में वांडरर्स क्यों हैं टीम इंडिया का अभेद किला?

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) ने सेंचुरियन (Centurion) के सुपरस्पोर्ट्स पार्क (SuperSport Park) में खेले गए पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से करारी शिकस्त दी और सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त हासिल कर ली. अब दूसरा मुकाबला जोहानिसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (Wanderers Stadium) में खेला जाएगा.

विदेशों में वांडरर्स है टीम इंडिया का अभेद किला

टीम इंडिया (Team India) ने सेंचुरियन (Centurion) में पहली बार को टेस्ट मैच जीता है, लेकिन जोहानिसबर्ग (Johannesburg) में भारत का रिकॉर्ड इससे कहीं अलग है. भारतीय टीम ने वांडरर्स (Wanderers) में इससे पहले 5 टेस्ट खेले हैं और 2 बार जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

2006 में भारत को मिली पहली टेस्ट जीत

भारत ने नवंबर 1992 को वांडरर्स (Wanderers) में पहली बार टेस्ट मैच खेला था जो ड्रॉ रहा. इसके बाद टीम इंडिया ने जनवरी 1997 को इसी मैदान पर टेस्ट मुकाबले में शिरकत की जो ड्रॉ पर खत्म हुआ. भारतीय टीम को जोहानिसबर्ग (Johannesburg) में पहली जीत राहुल द्रविड़ की कप्तानी में दिसंबर 2006 को मिली, जब दक्षिण अफ्रीका 123 रन हार गया था.

विराट ने दिलाई थी इस मैदान पर जीत

टीम इंडिया (Team India) ने दिसंबर 2013 को वांडरर्स (Wanderers) में चौथी बार टेस्ट खेला जो ड्रॉ रहा है. इसके बाद जनवरी 2018 में विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) को जोहानिसबर्ग (Johannesburg) में 63 रन से मात दी.

वांडरर्स मैदान में टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड

26 से 30 नवंबर 1992- भारत vs दक्षिण अफ्रीका मैच ड्रॉ

16 से 20 जनवरी 1997- भारत vs दक्षिण अफ्रीका मैच ड्रॉ

15 से 19 दिसंबर 2006- भारत की 123 रन से जीत

18 से 22 दिसंबर 2013- भारत vs दक्षिण अफ्रीका मैच ड्रॉ

24 से 28 जनवरी 2018- भारत की 63 रन से जीत

इस मैदान में भी नहीं मिली भारत को टेस्ट में हार

टीम इंडिया ने एशिया के बाद करीब 19 मैदानों में 5 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन जोहानिसबर्ग (Johannesburg) का वांडरर्स स्टेडियम (Wanderers Stadium) इकलौता ऐसा मैदान है जिसमें भारत कभी नहीं हारा. इसके बाद सबसे करीबी रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के जॉर्जटाउन मैदान में बना है जहां भारत ने 6 टेस्ट खेले और सभी ड्रॉ रहे, हालांकि भारत ने यहां 2002 के बाद एक भी टेस्ट नहीं खेला.