ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद संन्यास लेगा भारत का महान क्रिकेटर? विराट कोहली ने दिए संकेत, क्रिकेट जगत में मच गई सनसनी

India vs Australia Test Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला ब्रिस्बेन में ड्रॉ हो गया. ऑस्ट्रेलिया ने चौथी पारी में जीत के लिए टीम इंडिया के सामने 275 रनों का टारगेट दिया. टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 8 रन बना लिए थे. उसके बाद बारिश आ गई और मुकाबला ड्रॉ घोषित कर दिया गया. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए थे. इसके बाद भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 260 रनों पर सिमट गई थी. कंगारूओं को 185 रन की लीड मिली. इसके बाद उसने अपनी दूसरी पारी को 89/7 के स्कोर पर घोषित कर दिया. सीरीज अभी भी 1-1 की बराबरी पर है और मेलबर्न में चौथा मुकाबला 26 दिसंबर को शुरू होगा.

अश्विन ले सकते हैं संन्यास

ब्रिस्बेन टेस्ट के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं. विराट कोहली ने काफी देर तक अश्विन से बात की. दोनो की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. फैंस को ऐसा लग रहा है कि अश्विन सीरीज के बीच में ही संन्यास का ऐलान करने वाले हैं. कोहली से गले लगकर वह काफी भावुक नजर आए और इसे लाइव मैच के दौरान दिखाया भी गया.

ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल रहा मौका

अश्विन को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिर्फ एक मैच में खेलने का मौका मिला है. वह एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट में खेले थे और उन्हें दो पारियों में सिर्फ एक सफलता मिली थी. वह पर्थ और ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में नहीं खेल सके. अश्विन की जगह ब्रिस्बेन में रवींद्र जडेजा को मौका मिला. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बाकी बचे मेलबर्न और सिडनी टेस्ट में भी उनका खेलना कठिन है. उसके बाद टीम इंडिया सीधे इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैच खेलेगी. इन सब पहलुओं को देखते हुए यह 38 साल का खिलाड़ी संन्यास के बारे में सोच रहा है.

Can't hear what they are talking about, but it's clear it's a very emotional look back at the career he had. It's well known how passionate and sincere Ashwin is about this format. Farewell hurts, but you deserve a proper send-off at your home ground pic.twitter.com/HVaONSsAyZ

— Yashvi (@BreatheKohli) December 18, 2024