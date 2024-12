विराट कोहली-गौतम गंभीर ने मनाया जश्न तो नाथन लियोन को लगी मिर्ची, कह दी शर्मनाक बात

India vs Australia Test Match: ब्रिस्बेन में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में एक मजेदार वाकया देखने को मिला. बारिश के बीच भारत के शीर्ष क्रम ने शर्मनाक प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 445 रन पर ऑलआउट हो गई थी. टीम इंडिया को फॉलोऑन से बचने के लिए 246 रन के आंकड़े को पार करना था. आकाश दीप और जसप्रीत बुमराह ने आखिरी विकेट के लिए 47 रन की साझेदार करके टीम की लाज बचाई. भारत 13 साल से फॉलोऑन नहीं खेला है और यह सिलसिला बरकरार रहा.

टीम इंडिया ने किया था सेलिब्रेट

आकाश दीप द्वारा मैच के तीसरे दिन के अंत में पैट कमिंस की गेंद पर चौका मारते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल बन गया. फॉलोऑन का खतरा टलने के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा एक-दूसरे से हाथ मिलाने लगे. सभी जोरदार तरीके से जश्न मना रहे थे. यह ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन को ठीक नहीं लगा. उन्होंने इसकी आलोचना तक कर दी.

लियोन क्यों हुए हैरान?

नाथन लियोन ने भारतीय टीम द्वारा जश्न मनाने से खुश नहीं दिखे. उन्होंने कहा, ''हां, हममें से कुछ लोगों ने कहा कि हम उनकी प्रतिक्रिया से हैरान हैं. हमने अच्छा खेला और खेल को उस मुकाम तक पहुंचाया, जहाँ हम हैं. निराशा होती है, लेकिन हम अभी भी 185 रन से आगे हैं. मुझे अभी भी लगता है कि अगर हम अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला सकते हैं.''

