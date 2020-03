Womens T20 World Cup Live: भारत vs इंग्लैंड सेमीफाइनल, बारिश ने कराई देरी, जानें कब होगा टॉस

नई दिल्ली: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप (ICC Womens T20 World Cup) में गुरुवार को सेमीफाइनल मुकाबले होने हैं. पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से है. यह मैच सुबह 9.30 बजे शुरू होना था. बारिश के कारण मैच शुरू होने में देरी हो रही है. सिडनी में तीन दिन से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल भी खेला जाएगा. Live Updates and Scorecard...

मैच शुरू होने का समय सुबह 9.30 था. मैच में आधे घंटे की देरी हो चुकी है. अंपायरों ने तय किया है कि यदि 11.21 बजे तक (भारतीय समय) तक मैच शुरू नहीं हुआ तो मैच रद्द कर दिया जाएगा. इसके मुताबिक टॉस की डेडलाइन 11.06 बजे है.



India v England weather update

To complete a 10 over a side match, the toss must be held by 4.36pm local time, and play must commence by 4.51pm local time.

We will keep you updated as the day progresses.#INDvENG | #T20WorldCup pic.twitter.com/MVUfMBcuC4

— T20 World Cup (@T20WorldCup) March 5, 2020