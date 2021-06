'बारिश ने भारत को हार से बचा लिया', ये कहकर बुरी तरह फंसे Michael Vaughan

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच आज से यानि की 18 जून से 22 जून तक World Test Championship का फाइनल खेला जाना है. साउथेम्पटन में इस मैच के शुरू होने से पहले ही बारिश विलेन बनी बैठी है. यहां तक की इस मैच का टॉस तक नहीं हो पाया है. लेकिन ऐसे समय में भी माइकल वॉन (Michael Vaughan) जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया पर तंज कंसने से बाज नहीं आ रहे हैं.

माइकल वॉन ने फिर उगला जहर

टीम इंडिया को लेकर अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहने वाले माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने एक बार फिर से जहर उगला है. WTC फाइनल के पहले दिन ट़स तक नहीं हुआ और वॉन ने टीम इंडिया को लेकर एक और बड़ा बयान दे दिया है. वॉन ने ट्विटर पर कहा कि इंग्लैंड के खराब मौसम ने भारत को हार से बचा लिया है. उन्होंने ट्वीट किया, 'मै देख रहा हूं कि मौसम ने भारत को बचा लिया है.'

I see India have been saved by the weather …. #WorldTestChampionship — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 18, 2021

फैंस ने लगा दी क्लास

माइकल वॉन (Michael Vaughan) के इस ट्वीट के बाद भारतीय फैंस ने भी उन्हें ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. फैंस तरह-तरह की प्रतिक्रिया देकर वॉन का मजाक उड़ा रहे हैं. कई फैंस ने वॉन को हाल ही में न्यूजीलैंड के हाथों इंग्लैंड को मिली टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार की भी याद दिला दी.

It's a shame for ur team that final is played in ENGLAND and England team will be watching it on tv .icc would have atleast given them tickets so that they cheer for INDIA from stands — Bharat Chauhan (@BharatC21085526) June 18, 2021

Lol, India don't need weather to save them. England need it. Cant even beat newzleand how will they beat mighty India???? I think like Pakistan play Zimbabwe, England should play Bangladesh for consistent wins — Aryan chandavarkar (@anav1988) June 18, 2021

बारिश बनी विलेन

मौसम विभाग की माने तो साउथैम्पटन (Southampton) में पूरे पांच दिन बारिश हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो WTC फाइनल नहीं हो पाएगा और दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा. हालांकि आईसीसी ने इस बड़े मैच के लिए एक दिन रिजर्व भी रखा है लेकिन उस दिन भी बारिश बताई गई है.