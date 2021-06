WTC: साउथेम्प्टन में थमने का नाम नहीं ले रही बारिश, ऐसे ट्वीट्स कर फैंस ने ICC पर निकाला गुस्सा

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच आज से यानि की 18 जून से 22 जून तक World Test Championship का फाइनल खेला जाना है. ये मैच आज से साउथैम्पटन में शुरू हो रहा है, लेकिन पहले दिन का खेल शुरू होने से पहले ही पहला सेशन बारिश के चलते धुल गया है. अब सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट रहा है.

साउथैम्पटन में लगातार बारिश को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि World Test Championshipका फाइनल आराम से हो पाएगा. पांचो दिन भारी बारिश की आशंका है और ये फैंस को काफी निराश कर रहा है. इसी बीच अब सोशल मीडिया पर लोग जमकर आईसीसी को ट्रोल कर रहे हैं. जून-जुलाई में भारी बारिश के बाद भी इंग्लैंड में मैच आयोजित करने का फैसला लगातार गलत साबित हो रहा है.

Hate to say it but @ICC should never take any place in England as the venue of an official tournament. The weather is atrocious at best.#WTCFinal2021 #WTCFinal #INDvNZ

— Harkrish Ahuja (@TheHA97766643) June 18, 2021