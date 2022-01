पूर्व स्टार क्रिकेटर Yuvraj Singh बने पापा, वाइफ Hazel Keech ने दिया बेटे को जन्म

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के घर किलकारी गूंजी है. उनकी वाइफ हेजल कीच (Hazel Keech) ने बेटे को जन्म दिया. सेलिब्रिटी कपल ने इसकी जानकारी 25 जनवरी की रात अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी.

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने ट्विटर पर लिखा, 'हमारे सभी फैंस, परिवार और दोस्तों, हमें इस खबर को शेयर करते हुए काफी खुशी हो रही है कि भगवान ने हमें बेवी ब्वॉय का आशीर्वाद दिया है. हम ईश्वर को इस तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी निजता का ख्याल रखा जाएगा क्योंकि हमने नन्ही सी जान का इस दुनिया में स्वागत कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच (Hazel Keech) ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसी मैसेज को पोस्ट किया है.

इरफान पठान ने दी बधाई

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और हेजल कीच (Hazel Keech) को उनके चाहने वाले और कई सेलेब्रिटीज इस खुशखबरी के बाद बधाइयां दे रहे हैं. युवी के दोस्त और पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने लिखा, 'भाई को बहुत मुबारकबाद. मुझे पूरा यकीन है कि आप बेहतरीन पिता साबित होंगे. छोटे को ढेर सारा प्यार, भाभी को सम्मान.'

Many congratulations brother. I’m sure you will be an amazing father. Lots of love to the little one. Regards to bhabhi.

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 25, 2022