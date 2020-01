ZIM vs SL: दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका पर कसा शिकंजा, ली भारी बढ़त

हरारे: मेजबान जिम्बाब्वे ने हरारे स्पोटर्स क्लब में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच (Zimbabwe vs Sri Lanka) में श्रीलंका पर 175 रनों की बढ़त ले ली है. जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 406 रनों का स्कोर खड़ा किया था और फिर श्रीलंका को पहली पारी में 293 रनों पर समेट दिया.

दूसरी पारी में 113 रनों की बढ़त लेकर उतरी जिम्बाब्वे ने तीसरे दिन बुधवार का खेल खत्म होने तक एक विकेट खोकर 62 रन बना अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया.स्टम्प्स तक प्रिंस मासवाउरे 26 और रेगिस चकाब्वा 14 रन बनाकर विकेट पर हैं. क्रेग इरवाइन के रूप में मेजबान टीम ने अपना एकमात्र विकेट खोया जिन्हें 32 के कुल स्कोर पर विश्वा फर्नाडो ने पवेलियन की राह दिखाई. उन्होंने 13 रन बनाए.

इससे पहले दिन की शुरुआत दो विकेट के नुकसान पर 122 रनों से करने वाली श्रीलंका सिकंदर रजा के सामने नतमस्तक हो गई. रजा ने सात विकेट लिए. श्रीलंका के लिए एंजेलो मैथ्यूज ने सर्वाधिक 64 रन बनाए. अपनी पारी में पूर्व श्रीलंकाई कप्तान ने 158 गेंदों का सामना किया और तीन चौके तथा दो छक्के लगाए.

