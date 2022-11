England vs Iran: इंग्लैंड ने धमाकेदार अंदाज में ईरान को 6-2 से हराया, ENG के इन 5 प्लेयर्स ने किए गोल

FIFA World Cup 2022 England vs Iran: फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दर्शकों को रोज ही रोमांचक मुकबले देखने को मिल रहे हैं. इंग्लैंड ने ईरान को धमाकेदार अंदाज में 6-2 से हरा दिया है. इंग्लैंड की तरफ से पांच खिलाड़ियों ने गोल किए. इंग्लैंड टीम ने मैच पर पूरे समय पकड़ बनाए रखी. ईरान का डिफेंस बहुत ही असहाय नजर आया. ईरान के खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में नहीं रख पाए और उन्हें इसका खमियाजा मैच हारकर चुकाना पड़ा.

इंग्लैंड ने इन प्लेयर्स ने दिखाया दम

कतर के खलीफा इंटरनेशन स्टेडियम में सोमवार को खेले गए फीफा विश्व कप 2022 के मैच में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान को 6-2 से करारी शिकस्त दी. इंग्लैंड की ओर से बुकायो साका (43वें, 62वें मिनट), जूड बेलिंघम (35वें मिनट), रहीम स्टर्लिग (45 प्लस 1 मिनट), मार्कस रशफोर्ड (71) और जैक ग्रिलीश (89वें मिनट) गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे. वहीं, ईरान की ओर से मेहदी तरेमी (65वें और 90 प्लस 13वें मिनट) ने 2 गोल दागे.

ईरान के विकेटकीपर हुए चोटिल

पहले हाफ की शुरुआत करते हुए ईरान की टीम को जोरदार झटका लगा, क्योंकि उनके नियमित गोलकीपर अली रजा चोट लगने के कारण मैदान से बाहर हो गए, जबकि उनकी जगह हुसैन हुसैनी को मैदान पर बुलाया गया. इंग्लैंड इस बात का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक तीन गोल किए. इंग्लैंड के लिए 35वें मिनट में गोल की शुरुआत जूड बेलिंघम ने की.

A strong start to the #FIFAWorldCup for @England!#Qatar2022 pic.twitter.com/q7uW61H7ER

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2022