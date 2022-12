FIFA World Cup 2022: क्या फाइनल में फैंस को दिखेगा रोनाल्डो-मेसी का जादू? नॉट आउट मैचों का बना ये समीकरण

FIFA World Cup 2022: फीफा वर्ल्ड कप 2022 अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है. कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दर्शकों को कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. जहां चार बार की चैंपियन जर्मनी नॉक आउट राउंड में नहीं पहुंच पाई. वहीं, अर्जेंटीना को पहले ही मुकाबले में सऊदी अरब के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. अब जहां क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले जाने हैं. इसमें सभी की निगाहें स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी के ऊपर टिकी हैं.

फाइनल में हो सकता है सामना

लियोनल मेसी की अर्जेंटीना टीम का क्वार्टर फाइनल में सामना नीदरलैंड्स से 9 दिसंबर को होगा. अगर अर्जेंटीना ये मैच जीत जाती है, तो सेमीफाइनल में उसका सामना ब्राजील और क्रोएशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा. मेसी के करिश्मे और फैंस की दुआ से अगर अर्जेंटीना सेमीफाइनल मैच जीत जाती है, तो वह फाइनल में प्रवेश कर लेगी.

पुर्तगाल को करना होगा ये काम

पुर्तगाल टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए सबसे पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को मात देनी होगी. मोरक्को ने पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. ऐसे में इस चुनौती से पार पाना क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी टीम के लिए आसान नहीं होगा. अगर पुर्तगाल टीम मोरक्को को हरा देती है, तो वह सेमीफाइनल में जगह बना लेगी. सेमीफाइनल में पुर्तगाल का सामना इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होने वाले मैच के विजेता से हो सकता है. अगर रोनाल्डो को दम पर पुर्तगाल सेमीफाइनल मुकाबला जीतने में सफल हो जाता है, तो फाइनल में पुर्तगाल और अर्जेंटीना आमने-सामने हो सकते हैं. जहां लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू देखने को मिल सकता है.

क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

9 दिसंबर - ब्राजील vs क्रोएशिया (रात 8.30 बजे)

9 दिसंबर - अर्जेंटीना vs नीदरलैंड्स (देर रात 12.30 बजे)

10 दिसंबर - पुर्तगाल vs मोरक्को (रात 8.30 बजे)

10 दिसंबर - इंग्लैंड vs फ्रांस (देर रात 12.30 बजे)

फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल

13 दिसंबर - ब्राजील/क्रोएशिया Vs अर्जेंटीना/नीदरलैंड (देर रात 12.30 बजे)

14 दिसंबर - पुर्तगाल/मोरक्को Vs इंग्लैंड/ फ्रांस (देर रात 12.30 बजे)

खिताब के लिए फाइनल मुकाबला

18 दिसंबर - दोनों सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमों के बीच मैच (रात 8.30 बजे)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं