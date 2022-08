Former Heavyweight Champion: इस पूर्व दिग्गज बॉक्सर को क्या हो गया? फोटो देखकर नहीं पहचान पाएंगे आप!

Mike Tyson spotted on wheelchair: अमेरिका के पूर्व दिग्गज बॉक्सर माइक टायसन की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह व्हीलचेयर पर बैठे नजर आ रहे हैं. टायसन के साथ छड़ी भी है. पूर्व हैवीवेट चैंपियन ने पिछले महीने एक बयान देकर अपने फैंस को चौंका दिया था. उन्होंने कहा था कि मेरी एक्सपायरी डेट जल्द आ रही है. हम सभी को एक ना एक दिन मरना है.

मियामी हवाई अड्डे पर टायसन की फोटो ने फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. उनके फैंस इस फोटो को खूब शेयर कर रहे हैं. 56 वर्षीय टायसन ने केविन मैकब्राइड से हारने के बाद 2005 में बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया था.

उन्होंने अपने करियर में 58 फाइट्स लड़ीं, जिसमें से 50 में उन्हें जीत मिली. उन्होंने 1985 में हेक्टर मर्सिडीज को हराकर अपना पहला मुकाबला जीता था. टायसन 20 साल की उम्र में ट्रेवर बर्बिक को हराकर 1986 में दुनिया के सबसे कम उम्र के हैवीवेट चैंपियन बने.

Boxing legend, Mike Tyson was spotted at Miami International Airport on Tuesday in a wheelchair with a walking stick. It's been reported that the former heavyweight champion is dealing with a "sciatica flare-up" in his back. #OnuaSports pic.twitter.com/G0YiGub6IR

