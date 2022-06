French Open: इगा स्वियातेक ने दूसरी बार उठाई फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी, फाइनल में हारीं 18 साल की कोको

French Open: पोलैंड की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने शनिवार को फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंडस्लैम के महिला एकल के एकतरफा फाइनल में 18 साल की कोको गॉफ को शिकस्त देकर इस खिताब को अपने नाम किया. ये फैंच ओपन इतिहास में दूसरा मौका है जब इगा स्वियातेक ने इस बड़े ग्रैंडस्लैम की ट्रॉफी को अपने नाम किया है.

2022 से पहले स्वियातेक ने 2020 में रोलां गैरां ट्रॉफी हासिल की थी. उन्होंने लाल बजरी पर अपना दबदबा कायम करते हुए अमेरिका की 18वीं वरीयता प्राप्त गॉफ को 6-1, 6-3 से हराया. पोलैंड की स्वियातेक का यह लगातार 35वीं जीत है. इस मुकाबले को हारने के बाद कोको गॉफ प्राइज सेरेमनी के दौरान रोने लगी थी.

Queen @iga_swiatek reigns once again in Paris.

Match report https://t.co/SzG9dLFbBi#RolandGarros pic.twitter.com/H6oc8x4zvF

