IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान के बीच खिताबी जंग, इस धाकड़ टीम को रौंद फाइनल में टीम इंडिया

India vs Pakistan: भारत ने मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है. उसने सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर खिताबी हैट्रिक की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. अब उसका मुकाबला चीर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा. भारत के लिए इस मैच दिलराज सिंह (10वें मिनट), रोहित (45वें मिनट) और शारदा नंद तिवारी (52वें मिनट) ने गोल दागे. टीम इंडिया टूर्नामेंट अब तक अजेय है और वह पाकिस्तान को रौंदकर खिताब अपने नाम करना चाहेगी. फाइनल बुधवार (4 दिसंबर) शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

भारत ने पहले क्वार्टर में बनाई बढ़त

मैच में मलेशिया के लिए एकमात्र गोल अजीमुद्दीन कमरुद्दीन ने 57वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर किया. पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में जापान को 4-2 से हराया. भारत ने भले ही पहले क्वार्टर में ही बढ़त बना ली हो लेकिन गत चैंपियन टीम ने कई मौके गंवाए. मलेशिया ने शुरूआत में आक्रामक रुख अपनाया और दो पेनल्टी कॉर्नर सहित कई मौके बनाए लेकिन गोल करने में सफलता नहीं मिली.

रोहित ने स्कोर को 2-0 किया

भारत ने 10वें मिनट में दिलराज के जरिए बढ़त हासिल की जिन्होंने अराइजीत सिंह हुंडल से मिले मुश्किल पास पर गोल दागा. भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में सकारात्मक शुरुआत की और 17वें मिनट में अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया लेकिन मलेशियाई रक्षा को भेदने में विफल रहे. भारत ने तीसरे क्वार्टर के अंत से 32 सेकेंड पहले अपना दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और रोहित ने मलेशियाई गोलकीपर के बाईं ओर एक बेहतरीन ड्रैग फ्लिक के साथ टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया.

It's time for yet another India Vs Pakistan Final , this time in the Men’s Junior Asia Cup 2024

The boys set up a final showdown with arch rivals Pakistan, beating Malaysia 3-1 in the semis! #HIL2024 pic.twitter.com/aRkBynj47l

— Hockey India League (@HockeyIndiaLeag) December 3, 2024