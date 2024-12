Rahul Gandhi Sambhal: संभल में राहुल की एंट्री बैन! योगी की पुलिस रोकेगी रास्ता, चार जिले छावनी में तब्दील

Rahul Gandhi Sambhal visit: संभल में हिंसा के बाद माहौल को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी है. इसके बावजूद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता बुधवार को संभल जाने की योजना बना रहे हैं. राहुल के दौरे को लेकर संभल के डीएन ने चार जिलों की पुलिस को खत लिखकर निर्देश जारी किया है.

प्रशासन ने लगाया एंट्री पर बैन

संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने 10 दिसंबर तक जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है. धारा 144 के तहत बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं है. डीएम ने बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के अधिकारियों को पत्र लिखकर राहुल गांधी और उनके प्रतिनिधिमंडल को जिलों की सीमा पर रोकने का निर्देश दिया है.

Uttar Pradesh | Regarding the proposed Sambhal visit of Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi, DM Sambhal has written a letter to the officers of neighbouring districts Bulandshahr, Amroha, Ghaziabad and Gautam Buddha Nagar and requested them to stop Rahul Gandhi at the… pic.twitter.com/ZDKuYzn1PP

— ANI (@ANI) December 3, 2024