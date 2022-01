महिला एशिया कप हॉकी में भारतीय शेरनियों की दहाड़, मलेशिया को 9-0 से चटाई धूल

मस्कट: फॉरवर्ड वंदना कटारिया, नवनीत कौर और शर्मिला देवी ने एक-एक गोल किए जिससे भारत ने शुक्रवार को यहां महिला एशिया कप हॉकी (Women's Asia Cup Hockey) टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में मलेशिया को 9-0 से रौंद दिया. भारत ने टूर्नामेंट में और बाद में होने वाले वर्ल्ड कप में एक स्थान हासिल करने के लिए यहां सुल्तान कबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (Sultan Qaboos Sports Complex) में जीत हासिल की.

वंदना कटारिया ने 8वें और 34वें मिनट में, नवनीत ने 15वें और 27वें मिनट में और शर्मिला ने 46वें और 59वें मिनट में गोल किया, जबकि सीनियर प्लेयर दीप ग्रेस एक्का (10वें मिनट), लालरेम्सियामी (38वें मिनट) और मोनिका (40वें मिनट) ने एक-एक गोल किया, जिससे भारत यहां मैच जीत गया.

