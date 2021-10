वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव हुईं एथलीट हिमा दास, खुद को किया आइसोलेट

नई दिल्ली: भारतीय एथलीट हिमा दास (Hima Das) ने बुधवार को खुलासा करते हुए कहा है कि वह कोरोना वायरस (Coronavirus) की चपेट में आ गई हैं और आइसोलेशन में हैं. 21 साल स्पिरिंटर ने हाल ही में पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान (NIS) में नेशनल कैंप के लिए रिपोर्ट किया था और वह अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाली थीं. हालांकि, पटियाला पहुंचने पर उनमें बीमारी हल्के लक्षण दिख रहे थे.

हिमा दास (Hima Das) ने ट्वीट करते हुए कहा, 'मैं सभी लोगों को बताना चाहती हूं कि मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हूं. मैं ठीक हूं और इस वक्त आईसोलेशन में हूं. मैं समय का उपयोग ठीक होने के लिए करूंगी और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटूंगी। सभी लोग सुरक्षित रहें और मास्क पहनें.'

I would like to inform everyone that I have been tested positive for Covid-19. I am stable and at the moment in isolation. I look forward to utilising this time to recover and come back stronger than before.

A gentle reminder for

everyone to stay safe and wear mask.

— Hima (mon jai) (@HimaDas8) October 13, 2021