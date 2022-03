थमने का नाम नहीं ले रही लक्ष्य सेन की आंधी, अब ऑल इंग्लैंड के फाइनल में बनाई जगह

नई दिल्ली: भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है. सिर्फ 20 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपिनयनशिप में मेडल जीतने वाले लक्ष्य अब इंग्लैंड की धरती पर भी धमाल मचा रहे हैं. अपने से डबल अनुभव वाले चैंपियन खिलाड़ियों पर लक्ष्य भारी पड़ रहे हैं. इस खिलाड़ी ने अब ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री मार दी है.

विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने शनिवार को यहां ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के गत विजेता मलेशिया के ली जी जिया को हराकर पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया. इस 20 साल के खिलाड़ी ने सेमीफाइनल के करीबी मुकाबले में जिया को 21-13 12-21 21-19 से हराकर फाइनल में जगह पक्की की. ली एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं लेकिन लक्ष्य ने एक क्लोस मैच में उन्हें मात दी.

What have we just witnessed

Lakshya Sen is through to the YONEX All England final after beating Lee Zii Jia.

AMAZING! #YAE22 pic.twitter.com/EiKKPzQrB7

— Yonex All England Badminton Championships (@YonexAllEngland) March 19, 2022