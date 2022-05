BAN vs SL: Live मैच में अचानक अंपायर को मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा, बेहद परेशानी वाली है वजह

Bangladesh vs Sri Lanka: IPL की चमक से दूर इन दिनों बांग्लादेश में मेजबान टीम और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच चटगांव में खेला जा रहा है. बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ, जिससे Live मैच के दौरान ही अंपायर की हालत बिगड़ गई.

मैदानी अंपायर की हालत खराब थी और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा. दरअसल, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच चटगांव टेस्ट के चौथे दिन अंग्रेज अंपायर रिचर्ड केटलब्रॉ भीषण गर्मी को नहीं झेल पाए और उनकी तबीयत बिगड़ गई. रिचर्ड केटलब्रॉ को बीच मैच में अंपायरिंग छोड़कर मैदान से बाहर जाना पड़ा.

बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश की पारी के 139 ओवर पूरे होने के बाद अंग्रेज अंपायर रिचर्ड केटलब्रॉ मैदान छोड़कर चले गए. रिचर्ड केटलब्रॉ के मैदान छोड़ने के बाद टीवी अंपायर जो विल्सन को मैदानी अंपायर का रोल निभाना पड़ा.

The Chattogram heat continues to cause havoc.

Richard Kettleborough has had to leave his post due to an apparent illness. We wish him well.

There's a delay whilst the umpires do some shuffling. #BANvSL | #SLvBAN pic.twitter.com/Q3UFuvQGcB

— Flashscore Cricket Commentators (@FlashCric) May 18, 2022