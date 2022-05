Ben Stokes Century: बेन स्टोक्स ने किया बड़ा कारनामा, एक ओवर में बनाए 34 रन, पारी में कुल जड़े 17 छक्के

England Captain Ben Stokes Century: इंग्लैंड (England) के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए फेमस हैं. इंग्लैंड में खेली जा रही काउंटी क्रिकेट में बेन स्टोक्स ने शानदार पारी खेलकर सभी का दिल जीत लिया है. स्टोक्स ने डरहम की तरफ से खेलते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने वॉस्टरशायर के खिलाफ 117वें ओवर में जोश बेकर की गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 5 लंबे छक्के और 1 चौका शामिल था. बेकर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट लगाया था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से पहले ही गिर, जिससे बेन स्टोक्स 6 छक्के लगाने से चूक गए. इसी के साथ बेन स्टोक्स ने 64 गेंदों में शतक भी पूरा कर लिया. उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए. उनकी पारी देखकर विरोधी टीम के गेंदबाजों ने दांतों तले अंगुलियां दबा लीं.

What. An. Over.

from six balls for @benstokes38 as he reaches a 64 ball century #LVCountyChamp pic.twitter.com/yqPod8Pchm

—Insurance County Championship (@CountyChamp) May 6, 2022