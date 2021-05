IPL 2021 Suspend होने के बाद Covid-19 पर बोले Suresh Raina, कहा-अब ये मजाक नहीं है

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) कोरोना वायरस (Coronavirus) की भेंट चढ़ चुका है. आईपीएल में खिलाड़ियों के संक्रमित होने का आंकड़ा और बढ़ता ही नजर आ रहा है, ऐसे में इस महामारी के बाद लीग को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया गया था.

देशभर में पिछले 24 घंटे में 3.82 लाख नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले दिन की तुलना में 28 हजार ज्यादा है. अस्पतालों में मरीज भरे हुए हैं.

ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के स्‍टार खिलाड़ी सुरेश रैना (Suresh Raina) ने आईपीएल को स्थगित करने के फैसले का समर्थन किया है.

बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 (IPL 2021) में बढ़ते हुए संक्रमित की वजह से लीग को रद्द करने का फैसला लिया गया था. इस फैसले का समर्थन करते हुए सुरेश रैना (Suresh Raina) ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये मजाक नहीं है.

This isn’t a joke anymore! So many lives at stake & never felt so helpless in life. No matter how much we want to help, but we are literally running out of resources. Every single person of this country deserves a salute right for standing by each other to save lives! #WeCandoit

— Suresh Raina(@ImRaina) May 4, 2021