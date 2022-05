IPL 2022: Live मैच में आपा खो बैठे गौतम गंभीर, गुस्से में गाली देते हुए वायरल हो गया वीडियो

Gautam Gambhir Viral Video: IPL 2022 के 45वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स (DC vs LSG) के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. लखनऊ की टीम ने ये मैच अंत में 6 रनों से अपने नाम किया. इस मुकाबले को अपने नाम करने के बाद लखनऊ के खेमे में सभी जश्न मनाने लगे. इस बीच टीम के मेंटर और दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) भी वहां मौजूद थे. लखनऊ की जीत पर गंभीर ने ऐसा रिएक्शन दिया कि उनका वीडियो दुनियाभर में वायरल हो रहा है.

लखनऊ की जीत के बाद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने तो मानो आपा ही खो दिया. ये दिग्गज क्रिकेटर अपनी सीट छोड़ ऐसे सेलीब्रेट कर रहा था कि सभी का ध्यान उन्हीं की ओर चला गया. यहां तक कि वो इतने जोश में थे कि इसी दौरान उनके मुंह से गाली निकल गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लखनऊ और दिल्ली के बीच मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया था और दोनों ही टीमें इसे जीत सकती थी. रोमांचक मुकाबला देख गंभीर अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए और ऐसा हो गया. गंभीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब फैल रहा है.

An elated dugout as @LucknowIPL win by 6 runs against #DelhiCapitals.#TATAIPL #DCvLSG pic.twitter.com/EVagwBHHVA

— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2022